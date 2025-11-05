Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın kapılarını dünyaya açıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2016 yılında Kuşadası ve Aydın turizmine kazandırdığı Neopolis AIRBUS A-300 batık uçağı, bu yıl da turistlerin ilgi odağı oldu. Batırıldığı günden bu yana dalış tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen AIRBUS A-300, Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir deneyim sundu.

ONBİNLERCE DALGIÇTAN ZİYARET

Uçak, her yıl on binlerce dalgıcı ve turisti Kuşadası'na çekerken, sadece bölge turizmine değil, Aydın'ın uluslararası tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Başkan Çerçioğlu'nun projesine hayran kalan Alman turistler, "Gerçekten güzeldi. Denizin altında dalış yapmak için bir uçak olduğunu duyduğumda iş arkadaşlarıma mutlaka gitmemiz gerektiğini söyledim. Uçak gerçekten harikaydı ve eminim birkaç yıl içinde, denizaltı yaşamına daha uyum sağladıkça daha da ilginç bir hale gelecektir" diye konuştu. Lisa Orn de dalışın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Çok güzel bir dalış noktasında olduk. Denizin altında sadece gemi enkazları yerine uçak görmek gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Böyle fırsatların olması çok güzel" ifadelerini kullandı.