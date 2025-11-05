Menemen Belediyesi’nden 6 ayda 6 tesis açılışı

İzmir Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın her ay bir açılış sözüyle birlikte ilçede son 6 ayda 6 yeni tesisin açılışı gerçekleştirildi. Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan son tesis ise Dijital Deneyim Merkezi oldu. Mermerli Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Cumhuriyetin 102. yaşına armağan olarak Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temasıyla kapılarını açan tesis, her yaştan misafirine milli mücadele yıllarını eşsiz görsel efektleriyle sunuyor. Yalnızca 6 ay içinde birçok farklı alanda çok önemli tesislerin kurdelasını seçkin davetliler eşliğinde kurdelasını kesen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gerçekleştirilen açılışların bir son değil, daha büyük projelere giden yolda birer kilometre taşı olduğunu söyledi. Başkan Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, Menemen'in sadece bir semt ya da bölgesine değil, her bir köşesine hizmet götürerek hemşehrilerimize dokunmanın tarifsiz onurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte yapacağımız yeni açılışlarla da yaşayan ve yaşatan kent mottosunu çok yakıştırdığımız Menemen'imiz, fark oluşturmaya devam edecektir." dedi.