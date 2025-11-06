Çerçioğlu’ndan Nazilli’ye yeni müjde

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı.
Nazilli'de açılacak Diş Kliniği ve kırsal mahallelere hizmet götürecek Mobil Diş Sağlığı Hizmeti için protokol imzaları atıldı.
Proje hakkında konuşan Başkan Özlem Çerçioğlu, sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, "Aydınlıların sağlığı her şeyden önemli.
Nazilli'de açacağımız Diş Kliniği ve başlatacağımız Mobil Diş Sağlığı Hizmetimizle, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı uzun yol zahmetinden kurtaracağız. Artık kimse diş tedavisi için kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Aydın'ı daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.