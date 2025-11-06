YouTube Filistin lehine paylaşılan videoları sildi

YOUTUBE'UN, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildiği ortaya çıktı. ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını örtbas etme çabası sürüyor. Bu kapsamda YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içeriği ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı. Platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü gösteren bir video araştırması, Filistinlilerin evlerinin yıkıldığı bir video dahil olmak üzere en az 700 video içeriğini sildi.