Aydın Şehir Hastanesi’ni Başkan Erdoğan açacak

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yapımı tamamlanmak üzere olan Aydın Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve diğer yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi alan Canbolat, gazetecilerle birlikte hastanenin tamamlanan birimlerini gezdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını bizzat gerçekleştireceği Şehir Hastanesi'nin Aralık ayı başında hizmete hazır hale geleceğini belirten Vali Canbolat, "Aydın çok önemli bir esere kavuşuyor. Bu eser sağlık hizmetlerinin standardını çok yükseltecek.
Burada aylık toplamda 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulacak" dedi. Öte yandan hastanede 5 bine yakın personel istihdam edilecek, aylık 450 bin vatandaşa hizmet sunulacak. Canbolat, yeni tıbbi hizmet birimlerinin de Aydın'a kazandırılacağını belirtti.