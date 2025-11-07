Yargı kararlarında birlik için İzmir’de Çalıştay

İzmir'de "Kadastro ve Orman Hukuku" konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı düzenlendi. Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bölge adliye mahkemelerinin sayılarının ve dosyalarının arttığını söyledi.

'KARARLAR AYNI OLMALI'

Kerkez, "Bu konudaki farklı uygulamalar ve kararlar olmasının en büyük etkisini vatandaşlarımız çekiyor. Türkiye çapında Kadastro Orman Hukuku yarın başka bir konuda çok büyük önem arz ediyor. Yargıya olan güveni kazanmak konusunda bu son derece önemli. Vatandaşımız bizden hem adalet bekliyor hem de bu adaletin hızlı bir şekilde sağlanmasını bekliyor. Bu çalıştayın buna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adliyesi'nde "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında çalışmalar yapıldığını, İzmir Kadastro Mahkemesinin teknik altyapısının yenilendiğini, dijital imkanların güçlendirildiğini, yargılamanın hızlanması için önemli adımlar atıldığını aktardı.