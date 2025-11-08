İspanya’da kuş gribi sonrası kümes hayvanlarına önlem

Avrupa genelinde artan kuş gribi vakalarının İspanya'da da görülmesinin ardından Tarım Bakanlığı, ülkede yüksek riskli bölgelerde tüm kümes hayvanları için önlem aldı. Avrupa, kuş gribi vakalarının artmasıyla alarm durumuna geçti. İspanya, İrlanda, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya ve Fransa'da vakaların görülmesinin ardından bakanlıklar hastalıkla mücadele kapsamında harekete geçti. İspanya Tarım Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede yeni vakalara rastlanmasının ardından, yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağı bildirildi. İrlanda Çiftçiler Birliği Ulusal Kümes Hayvanları Komitesi Başkanı Nigel Sweetnam, 3 yıl aradan sonra ilk salgını dün doğruladı ve tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını emretti.