Özgür Özel ve 11 vekilin fezlekesi TBMM’ye sunuldu

CHP lideri Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkındaki 18 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

7 AYRI DOSYASI DAHA VAR

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi. Haklarındaki dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Talih Özcan, Mustafa Adıgüzel, Özgür Karabat, Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, İYİ Parti Milletvekilleri Yüksel Arslan, Mustafa Gürban, TİP Milletvekili Sera Kadıgil." Öte yandan, Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.