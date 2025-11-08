Trump’ın Nijerya’ya müdahale planları ABD’de gündem oldu

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın "Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik saldırılara karşı eyleme geçilmesi" talimatı üzerine olası askeri müdahale için 3 farklı plan hazırladığı öne sürüldü. The New York Times'ın haberine göre ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), "hafif, orta ve ağır" olmak üzere üç aşamalı müdahale planı hazırlayarak Pentagon'daki Müşterek Kurula sundu. Trump, hafta sonu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Nijerya hükümetinin "Hristiyanların öldürülmesine göz yummaya devam etmesi" halinde Washington'ın tüm yardımları keseceğini ve "gerekirse ülkeye müdahalede bulunulacağını" yazdı. Kaynaklara göre hazırlanan "hafif" plan, Nijerya ordusuna yönelik ABD desteğini ve ortak operasyonları içeriyor. "Orta" plan, insansız hava araçlarıyla militan kamplarına ve konvoylarına hava saldırılarını öngörürken "ağır" plan ise uçak gemisi gruplarının ve uzun menzilli hava unsurlarının konuşlandırılmasını kapsıyor.