AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Atıfbey Mahallesi'nde, ilçenin kalbinde yaklaşık 3 yıldır belirsizlikle atıl kalan, eski Tansaş yeri olarak bilinen belediye arsası üzerinden Gaziemir Belediyesi'ne yüklendi.

BAŞKAN IŞIK'A SESLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında yapılan protokolle, Buca'da bulunan 27 bin metrekare fidanlık alana karşılık ilçeye yapılması planlanan Kültür Merkezi'nin yapılmamasına yönelik konuşan Yaşadı, "İlçemizde eski Tansaş yeri olarak bilinen arazi için 'Sanat Merkezi yapacağız' denildi, yapılmadı. 'Büyükşehire satacağız' denildi, o da olmadı. Şimdi de 'Gece Pazarı olacak' deniyor. İşte tam da bu tablo, CHP'li yerel yönetim anlayışının ne kadar kısa vadeli, vizyonsuz ve tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi. Büyükşehir'in maliyet bahanesiyle Gaziemir için verdiği sözü tutmadığını belirten Yaşadı, "Konak'ta kültür merkezi yapacağını duyurdu. Biz de şimdi anladık neden Gaziemir'e yapılmadığını. Gaziemir'in hakkı yine yok sayıldı! Belediye Başkanı Ünal Işık, Gaziemir'in hakkını savunamıyorsunuz. Bir arpa boyu yol alamıyorsunuz. Hep bahaneye sığınıyorsunuz. Peki, Gaziemir'in hakkını savunmaya ne zaman başlayacaksınız" diye konuştu.