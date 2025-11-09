İtalya Konsolosu Bianchi’den Yeni Asır’a ziyaret: İzmir’e hayranım

İzmir'in İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, Türk basınının en köklü gazetesi Yeni Asır'ı ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve ekibiyle bir araya geldi. Türk kahvaltısı eşliğinde gerçekleşen sıcak sohbette Konsolos Bianchi, İzmir ve İtalya kültürleri arasındaki büyük benzerliklere dikkat çekerek şehre olan hayranlığını dile getirdi.

"İZMİR'E YERLEŞEBİLİRİM"

İtalya Konsolosu olarak 13 Kasım 2023'ten bu yana görev yapan Daniele Bianchi, önceki mecralarda sıkça dile getirdiği Türk kahvaltısı sevgisini, Yeni Asır gazetesinde pekiştirdi. İsviçre'deki görevinin ardından İzmir'in kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Konsolos Bianchi, kenti ne kadar çok sevdiğini dile getirdi. İzmir'i görev yeri olarak ilk sırada tercih ettiğini belirten Bianchi, İtalya'dan gelen misafirlerinin dahi Kordon'da yürüdükleri zaman kendilerini İtalya'da gibi hissettiklerini aktararak iki kültür arasında pek çok benzerlik olduğuna vurgu yaptı. Türk yemeklerini çok sevdiğinin altını çizen İtalyan Konsolos, Ege Bölgesi'ni incir ve zeytinyağı konusunda bir cennet olarak nitelendirdi. Bianchi, "En çok sevdiğim şey inciri zeytinyağına batırarak yemek" diyerek bölgenin lezzetlerine olan düşkünlüğünü dile getirdi. Konsolos Bianchi, samimi sohbetin sonunda gelecekte İzmir'e yerleşmenin güzel bir fikir olduğunu da sözlerine ekledi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltının ardından Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Konsolos Bianchi'ye Yeni Asır'ın ilk sayısını hediye etti. İlk sayfaya hayran kalan Bianchi, daha sonra gazeteyi gezerek tüm birimler ve işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.