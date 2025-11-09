Lise öğrencilerinden Filistin’e anlamlı destek

Muğla Datça'da, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Filistin'e destek etkinliği düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından gönüllü olarak hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Etkinlikte dayanışma ve paylaşma duyguları ön plana çıkarken, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekildi. Kermesten elde edilen 32 bin 200 liralık gelir, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve ÇEDES Koordinatörü Tuğba Tok, Büşra Fatma Keser ve öğrenciler tarafından makbuz karşılığında Türkiye Diyanet Vakfı Datça Şubesi'ne teslim edildi. TDV Datça Şubesi Muvazzafı Asım Keser, duyarlılıklarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.