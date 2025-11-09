Özlem Çerçioğlu Aydın’ın yeni Şehir Hastanesi yollarına el attı

Aydın'da sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada eş zamanlı sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçen yatırımlar ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında yeni bir yol güzergahı oluşturacak olan, Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Şehir Hastanesi'ne uzanan iki güzergahlı 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda temel malzeme ve asfalt serimi işlemlerine başladı. Otokorkuluk yapımı ve çizgi çalışmaları da gerçekleştirilecek olan yeni yol, kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Çerçioğlu, "Aydın Şehir Hastanesi tamamlandığında hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşım sağlayabilmesi için başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.