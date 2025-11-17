Türkiye tekrar devrede: Rusya-Ukrayna esir takası yeniden başlıyor!

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma devam ederken iki ülke arasındaki arabulucukta Türkiye'nin kritik rolü dikkat çekmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile esir takasının tekrardan başlayacağını belirterek "Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu" dedi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise yaptığı açıklamada "Takasların yeniden başlamasını bekliyoruz. Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel yükselişi ve çatışma noktalarındaki arabuluculuk rolü barış müzakerelerinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

'GÖRÜŞMELER YAPILACAK'

Ankara Rusya-Ukrayna arasındaki takas için Türkiye tekrar devreye girdi. Umerov şöyle söyledi: "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talimatıyla bu günlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz."