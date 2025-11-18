‘Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir dönemi yaşıyoruz’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesini sundu. Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye mücadelesinde tarihi bir dönemdeyiz" mesajını verdi. Hırsızlık suçlarında yüzde 37,4 ve kadına şiddet vakalarında yüzde 25,1 düşüş kaydedildiğini açıklayan Yerlikaya 552 suç örgütünün de çökertildiğini bildirdi. Yerlikaya, sunumunda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ülkenin yeni bir döneme girdiğini dile getirdi. Terörün sadece canlara değil, milletin umutlarına saldırdığını belirten Yerlikaya, şehitlerin cesareti, gazilerin fedakârlıkları ve milletin birliğiyle Türkiye'nin hiçbir zaman diz çöktürülemediğini işaret etti. Bu mücadelenin partiler üstü bir milli duruş olduğunun altını çizen Yerlikaya, süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli birlikten yana tutumunun belirleyici olduğunu söyledi. Yerlikaya, Gazi Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, teröre karşı verilen milli iradenin önemli bir yansıması ve Türkiye'nin meselelerini milletin gözü önünde çözme kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

'TARİHİ BİR ADIM'

Yerlikaya, bu komisyonun "tarihi bir adım" niteliği taşıdığının altını çizdi. "Terörsüz Türkiye" idealini "yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatı" olarak tanımlayan Yerlikaya, bunun yalnızca bir güvenlik projesi değil, aynı zamanda bir medeniyet ve kardeşlik vizyonu olduğunu vurgulayarak ekledi: "Silahların değil sözün konuştuğu, Türk'ün ve Kürt'ün kardeşçe yaşadığı güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2025 döneminde FETÖ operasyonlarında 1395, DEAŞ operasyonlarında 662, DHKP/C-MLKP ve diğer örgütlere yönelik operasyonlarda 228 örgüt mensubu tutuklandı. Bakan Yerlikaya güvenlik yönetiminde artık proaktif döneme geçildiğini, her verinin yeni bir tedbir ve güvenlik hamlesi anlamına geldiğini söyledi. Yerlikaya, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 421 bin 676 konut, 31 bin 307 iş yeri olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm ihale edildi. 350 bin 178 bağımsız bölümün kuraları çekildi, teslimler hızla devam ediyor" dedi.