“Enstitü, Türkiye’nin sesini dünyaya tanıtıyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyarette bulundu. Müzik grubunun akapella gösterisini dinleyen Emine Erdoğan, Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve gazeteciler de eşlik etti.

'MEMNUNİYET DUYDUM'

Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin sesini, Türkçenin inceliğini ve Anadolu'nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsünü Johannesburg'ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Akapella Müzik Grubu'nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı. Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim."