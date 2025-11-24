Öğretmeninden Erdoğan’a övgü

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te, Fatih'teki bugün adını taşıyan Anadolu imam hatip lisesinden 1973'te mezun oldu. O dönemki adı İstanbul İmam Hatip Lisesi olan okulda, Erdoğan'ın sanat tarihi öğretmeni Semra Acar'dı. Şu an 82 yaşında olan Acar, Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı. Başkan Erdoğan'ın okulda kendisinin mümessili olduğunu ve birçok ortak çalışmaya imza attıklarını söyleyen Acar, imam hatip okullarından iyi insanların yetiştiğini, hemen hepsinin bir hedef ve vizyon ortaya koyduğunu belirtti.

'HEP BİRİNCİ OLURDU'

Acar, "İnsanlar lider olarak doğmuyorlar, bu sonradan da olmuyor ama Cumhurbaşkanımızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Sınıfında da okulda da bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi. Bir kere sınıf başkanıydı, çok iyi spor yapıyor. Teneffüslerde, fırsatını bulduğu an spor yapıyordu. Hitabeti müthiş, bir de münazara ve edebiyat kolu başkanıydı. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanımız hep birinci geldi, okula kupalar getirdi. Dolmabahçe Sarayı, Adile Sultan, daha farklı yerlerde bizi defalarca ağırladı" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'

Acar, Başkan Erdoğan'ı ve konuşmalarını sürekli takip ettiğini, onun için sürekli fetih duası okuduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Semra Acar, "One minute ile başlayan yükseliş vizyonu ve başarılar bugün artık nirvana yapmış durumda. Ben liderlerin aile resimlerini çok seviyorum. Yerleri belli ama salona girdiğinde yer açıyorlar, bir hayranlık var. Recep Tayyip Erdoğan demek dünyada barış demek" ifadelerini kullandı.