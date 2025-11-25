‘Beceriksizliğinizin sorumlusu sizsiniz’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün merkezi hükümetin İzmir'i üvey evlat gördüğüne yönelik açıklamaların tepki gösterdi. Saygılı, yaptığı açıklamada, "Bu kenti tam çeyrek asırdır yöneten CHP, İzmir'i çöp, çukur ve çamurla anılan bir şehir haline getirdi. Yeni dönemde "Acaba çözüm odaklı bir yönetim mi gelir?" diye umutlandık. Belediyede çalışmış, geçmişteki CHP yönetimlerinin oluşturduğu sorunları bizzat bilen bir CHP İl Başkanı geldi. Beceriksizliğinizin sorumlusu ne hükümettir ne devlet.. Bizzat sizsiniz" ifadelerini kullandı.