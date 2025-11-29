Fidan’dan AB sürecine ilişkin mesaj: Sorun Türkiye’de değil

DIşışleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorun olmadığını belirterek, "Böyle bir sorun yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir" diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise, "Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır" dedi. Wadephul, "Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB'ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir bir ortağı olacaktır" dedi.