İZSU’nun 45 milyar liralık 2026 bütçesi kabul edildi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında düzenlendi. İZSU'nun 2026 yılında kentte yürüteceği faaliyetler için belirlenen 45 milyar liralık bütçesi toplantıda kabul edildi. Burada konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU performans programı ve bütçesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç da, İzmir'de Türkiye'nin en pahalı 4'üncü suyunun kullanıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, "Bizden daha pahalıya suyunu verenler var" savunmasını yaptı.