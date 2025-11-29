Özel’in kurultay davetini Kılıçdaroğlu reddetti

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ilk gününe parti içi gerilimler damga vurdu. Seyircisiz planlanan ilk gün yine parti içerisindeki 'arınma' krizinin gölgesinde geçti. Kısa süre önce yaptığı açıklama ile genel merkezi eleştiri yağmuruna tutan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" mesajıyla gündeme oturmuştu. Büyük krize rağmen CHP lideri Özgür Özel'in, "Kendisini davet edeceğim" dediği Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününe katılmayarak bir kez daha tavrını belli etti.

BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN

Genel Başkan Yardımcılarının sunumları sırasında delegelerin umursamaz tavırları da dikkat çekti. Konuşmalar devam ederken çoğu delegenin koltuklarından kalkarak birbirleriyle sohbet ettikleri, gülüştükleri ve gezindikleri görüldü. Kurultayın açılışında konuşan Özgür Özel ise partiye yönelik sonu gelmeyen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından kurtuluş için 'iktidar olmayı' hedef gösterdi. "Esas meselemiz her şeyden kurtulmak için iktidar olmak" sözüyle dikkat çeken Özel, parti içi muhalefetin sert eleştirilerine ise yanıt vermeyerek, "Bugün siyasi polemiklere girmeyeceğim" şeklinde konuştu. Olağan Kurultay kapsamında genel başkanlık seçimi bugün yapılacak.