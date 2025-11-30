Bahçeli’den Kuruluş Orhan’a tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atv'de yayımlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunu söyledi. Bahçeli, vatandaşlara "bu başarılı diziyi izleme" tavsiyesinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Bahçeli'nin Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili şu bilgiyi verdi: "MHP Genel Başkanımız Mehmet Bozdağ'ı aradı ve tebrik etti."