'Gazze’deki soykırımı izlemekle yetindiler'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri programına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasına hem ilmin hem de alimlerin şehri İstanbul'da katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getirerek başladı.

"BİZİM DE NOBEL'İMİZ OLABİLİR"

"İlim meclisi" olarak gördüğü bu törene emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın farklı yerlerinde akademik faaliyetler icra eden, emeğini, gayretini, cehdini, alın ve fikir terini ilmi çalışmalara teksif eden akademisyenlere selam, saygı ve muhabbetini iletti. Erdoğan, "Bu sene üç ayrı dalda bin 324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum" diye konuştu.

"BAŞARIYI HAZMEDEMİYORLAR"

İmam hatip okullarının kurulması ve yaşatılması noktasında İlim Yayma ailesinin her dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Birileri bugün bile sayılarını ve başarılarını hazmetmekte zorlansa da İlim Yayma Cemiyetimiz kuruluşundan bu yana 100'ün üzerinde imam hatip okulunu maarif davamıza kazandırmanın kıvancını yaşadı. Eğitim ve yurt hizmetlerinden, akademik çalışmalara, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden burs destekleri ve ihtisas programlarına İlim Yayma ailesi, çalışmalarına aynı fedakarlıkla ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen kardeşlerimin, büyüklerimin tamamına, bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YÜZLERCE GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ"

19. asırdan itibaren dünyaya dayatılan sözde yeni gerçekliklerin insanlığa zarar verdiğini dile getiren Erdoğan, "İşte sizler de gördünüz, Gazze'de 2 yıldır işlenen cinayetleri, vahşi soykırımı medeni denilen dünya yalnızca seyretmekle yetindi. Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken sustular. Burada toplu kıyım politikası uygulanmıştır. Bunu bunu konuşmamak toplu kıyıma ortak olmaktır. Kardeşlerim, biz hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Elimizdeki konteynerlerden göndermek istiyoruz. İsrail engelliyor, karşı çıkıyor. İnsanlıktan nasibini almamış bir başlarındaki katil var" ifadelerini kullandı. İlim Yayma Ödülleri'nin akademi camiasına, ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, ödül sahiplerini de tebrik ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Başkan Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Ödül komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy (solda), İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), İlim Yayma Ödülleri 2025 Büyük Ödül sahibi Prof. Dr. Özcan Erel (sol 2), Mühendislik Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü sahibi Prof. Dr. Barış Bayram (sağ 2) ve Sosyal Bilimler Ödülü sahibi Prof. Dr. Şener Aktürk (sağ 3) ile hatıra fotoğrafı çektirdi