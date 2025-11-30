İmamoğlu Silivri’den Kurultayı yönetti

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapılırken tek aday CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Kurultayın ikinci günü, ilk günün aksine partililerin katılımıyla seyircili gerçekleştirildi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün de kurultaya katılmadı. Özgür Özel'in konuşması öncesi, Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan 20 dakikalık bir konuşması da ekrana yansıtıldı. İmamoğlu'nun 'eş başkan' görüntüsü vererek, konuşmasında ekonomiden dış politikaya kadar partiye yön veren ve iktidar vaatlerini kapsamlı şekilde paylaşan sözleri dikkat çekti.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Yolsuzluk iddiaları ile yargılanan İmamoğlu, "Şehirlerimizi yağmalatmadığımız, daha iyi yönettiğimiz için birinci partiyiz" ifadeleriyle de şaşkınlık yarattı. Kurultayın başlangıcında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun ellerinde meşale taşıdığı, arkalarında ise CHP'li belediye başkanlarının yer aldığı bir koreografi açıldı. Belediye başkanlarının arkasında ise Anıtkabir yer aldı.