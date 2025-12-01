ABD’de silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 10 kişi yaralı

ABD'nin California eyaletinde aile etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yapılan haberlere göre San Joaquin Şerif Ofisi Sözcüsü Heather Brent, eyaletin Stockton bölgesindeki etkinlik salonunda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Brent, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti. İlk bulguların saldırının hedef alınarak gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ettiğini belirten Brent, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bilgisini paylaştı.