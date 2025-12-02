Bakanlık öncülüğünde koruyucu aile farkındalığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir iş birliği hayata geçiriliyor. İş birliği çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm taksi, minibüs ve otobüslerde koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürler yer alacak. Koruyucu aile hizmetinin, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. "Aile Yılı" kapsamında yürütülen bu farkındalık çalışmasının, toplumsal bilinci artırmada önemli bir katkı sunması bekleniyor.