DEM Parti’den Özel’e ‘Cellat’ göndermesi

CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti'ye yönelik söylediği, "Stockholm sendromuna kapılmayın, celladınıza âşık olmayın" sözlerine sert tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Cellat defterini açarsak, hepiniz borçlu çıkarsınız" dedi.

"BÜYÜK KAYBEDERSİNİZ"

Partisinin grup toplantısında konuşan Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'in CHP 39. Olağan Kurultayı'nda söylediği sözlere tepki gösterdi. CHP'nin geçmişine de göndermelerde bulunan Bakırhan, "Sayın Özel, kurultay kürsüsünden bize Stockholm sendromu teşhisi koyuyor. 'Celladınıza âşık olmayın' diyor. Bu süreci tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir. Cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak, hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi ve tutarsız dilden vazgeçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. CHP'yi açık sözlü olmaya davet eden Bakırhan, "Halkımız barış içinde yaşamak istiyor. Böyle bir halkı sendrom ile itham etmek demokratik siyaset midir, Kürt halkına saygı duymak mıdır bu Sayın Özel? Açık konuşun. Çözümün karşısındaysanız söyleyin. Barıştan yanaysanız da açık konuşun, demokrasiyi birlikte inşa edelim. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar" dedi.