Manisa’dan Terörsüz Türkiye’ye destek

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla Manisa'daki kanaat önderleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla "Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik" programı düzenledi. Geniş katılımla gerçekleşen buluşmanın, kentte toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi. Programda konuşan Baybatur, Türkiye'nin son 40 yıllık terörle mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Türkiye'de terör konusu sona erme aşamasına geldi" dedi. Şehit ailelerinin hassasiyetlerinin gözetilerek yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Baybatur, Gabar'da bulunan petrol başta olmak üzere bölgedeki yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti.