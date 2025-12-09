AK Parti’den “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye” programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Yalçın, AK Parti Genel Merkezi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programı düzenleneceğini bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında, küresel siyasette son dönemde insan haklarının daha fazla göz ardı edildiğini ve çok ciddi bir şekilde çiğnendiğini ve böyle bir dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin bir güneş gibi parladığını anlatmaya çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin barışçı bir rol oynadığını hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın bu krizlerin çözümlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını görürsünüz" sözlerini sarf etti.