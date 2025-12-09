İzmir'de AK Partili Kaya’dan ‘su krizi’ çıkışı: Dünyanın en pahalısı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'deki su sorununun sebeplerine ilişkin bir video yayımladı. Videoda, "Kana kana içelim. Dünyanın en pahalı suyu" ifadelerini kullanan Kaya, bir bardak suyu eline alıp içti.
'BİZE KALANI KANA KANA İÇELİM'
Yaşanan su sorununun asıl nedeninin küresel iklim değişikliği olmadığını söyleyen Kaya, altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığını ve kentteki kayıp-kaçak oranının kritik seviyede olduğunu ifade etti.
Kaya, önüne koyduğu üç bardağı işaret ederek barajlardaki suyu temsil ettiğini belirtti. İlk bardağı dökerek, "Bu bardak maalesef küresel iklim değişikliğine gitti" dedi.
İkinci bardağı da döküp, "Kullandığımız her üç bardak suyun bir bardağa kayıp-kaçağa gidiyor" ifadelerini kullandı.
Son bardak ise masada kaldı. Kaya "Bize kalan bu. Kana kana içelim. Dünyanın en pahalı suyu" ifadelerini kullandı ve üçüncü suyu eline alıp içti.