İzmir'de AK Partili Kaya'dan 'su krizi' çıkışı: Dünyanın en pahalısı









AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'deki su sorununun sebeplerine ilişkin bir video yayımladı. Videoda, "Kana kana içelim. Dünyanın en pahalı suyu" ifadelerini kullanan Kaya, bir bardak suyu eline alıp içti.

'BİZE KALANI KANA KANA İÇELİM'

Yaşanan su sorununun asıl nedeninin küresel iklim değişikliği olmadığını söyleyen Kaya, altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığını ve kentteki kayıp-kaçak oranının kritik seviyede olduğunu ifade etti.