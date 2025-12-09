Kurtulmuş: Komisyon güçlü bir rapor yazacak

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki TBMM'de oluşturulan komisyon (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir rapor yazacak" dedi.

SİVİL ANAYASA ÇAĞRISI

Kurtulmuş, oturumun açılışında, İstanbul Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet camiasına ve millete başsağlığı diledi. TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dönemin ruhuna uygun yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla Komisyonda ciddi tartışmaların yapıldığını, terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı çalışma gerçekleştirildiğini belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "TBMM'nin 28. Dönemi'nin önemini vurgulayarak, bu dönemde demokratik adımların atılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Her şeyden evvel Türkiye'nin 2. yüzyılına yaraşır, milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Dönem Meclisinin önemli sorumluluklarından birisidir" dedi. Genel Kurulda dün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirildi. Aralıksız 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 21 Aralık Pazar günü sona erecek. Bakanlıkların, bağlı kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak.