Suriye Devrimi 1’inci yılında

Suriye halkı, dün 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı. Suriye, büyük yıkımın ardından, Türkiye'nin de uluslararası siyasi arenada verdiği destekle yeni bir dönemin eşiğine geldi. 2011'de Suriye'nin Dera kentinde Baas zulmüne karşı "Sıra Sende Esad" yazılarıyla başlayan isyan, rejimin acımasız saldırıları sonucu 656 binden fazla can aldı. 13 milyon insan yerinden edildi. 2024'ün son haftalarında çöken Baas rejimi, 8 Aralık'ta Şam'ın düşmesiyle 61 yıl sonra tarihe karıştı. Suriye, büyük yıkımın ardından, Türkiye'nin de uluslararası siyasi arenada devrimin lideri Ahmed Şara'ya verdiği destekle yeni bir dönemin eşiğine geldi.

KARDEŞLİK MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi. Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisi'nden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.