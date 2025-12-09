Taahhüt tutulmadı, eylem başladı: Buca’da iş durdu

Buca Belediyesi'nde maaş krizleri yeniden sokağa taştı. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Eylül ayında imzaladığı taahhütnameye rağmen Ekim ayı maaşlarının ve geriye dönük TİS farklarının ödenmediğini açıklayan DİSK Genel-İş, dün sabah saatleri itibarıyla birçok birimde iş bırakma eyleminin başladığını duyurdu. Kasım ayı maaşlarını da alamayan işçilerin eylemiyle birlikte ilçede özellikle temizlik başta olmak üzere belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor. Maaş krizleriyle sık sık gündeme gelen Buca Belediyesi'nde işçiler yeniden iş bıraktı.

"ÖDEMELER YAPILMADI"

Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imzaladığı taahhütnameye uyulmadığını belirten sendika, yatırılması gerekirken ödemelerin yapılmadığını duyurdu. DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayı maaşının tamamı ile geriye dönük toplu iş sözleşmesi farklarının 30 Kasım'da ödenmesi gerektiği ancak verilen 5 günlük opsiyona rağmen ödeme yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, bu durumun önceden öngörüldüğü ve hafta sonu şantiyelerde yapılan toplantılarla üyelerle paylaşıldığı aktarıldı.