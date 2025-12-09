Yılın son MYK’sında gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Yılın son MYK'sinin gündemi yoğun olacak.
YENİ DÖNEM VİZYONU
Toplantının en kritik başlığı "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. MYK'da yurt içi gündemi doğrudan etkileyen sosyal ve ekonomik başlıklar da masada olacak. Bu kapsamda milyonların yakından takip ettiği ve bu hafta görüşmelerine başlanacak olan asgari ücret konusu da MYK'da önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
MYK'de Mali ve İdari İşler Başkanlığı sunum gerçekleştirecek. Başkanlığın önerileri Kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak. Toplantıda ayrıca Teşkilat Başkanlığının çalışmaları ve sahadaki son durum da ayrıntılı bir sunumla MYK'nin bilgisine sunulacak.
Bölgesel iş birliği, stratejik ilişkiler ve yeni dönem vizyonuna ilişkin değerlendirmeler Kurulda masaya yatırılacak.