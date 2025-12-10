Aydın’ın her noktasına daha fazla hizmet sözü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muhtarlarla bir araya gelerek yeni yatırımları masaya yatırdı. Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde görev yapan muhtarlarla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısında buluştu. Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Telekom, AYDEM, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, ilçelerde yapılacak yeni yatırımlar ve muhtarların talepleri gündeme alındı. Başkan Çerçioğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sultanhisar ve Köşk ilçelerimizin muhtarlarıyla bir araya gelip ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Kentimizin her noktasına daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde koordinasyon ve hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen toplantının, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yatırımlar için yol haritası niteliği taşıdığı ifade edildi.