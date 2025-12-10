Suriye’den sonra sıra Filistin’de

AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bundan tam 77 sene önce, 10 Aralık 1948'te büyük bir teveccühle kabul edildiğini hatırlatarak, 30 maddeden oluşan bu beyannamenin, iki yıkıcı dünya savaşı sonrasında yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı olduğunu dile getirdi.

"10 YILDA BİR MÜDAHALE EDİLDİ"

Türkiye'de 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerin arkasındaki zihniyete dikkati çeken Erdoğan, "Yassıada faciasını, 12 Mart sonrası olanları, 12 Eylül'de adeta işkence kampına dönüşen Mamak'taki C-5'leri, Diyarbakır Cezaevlerini, Beyaz Torosları anlatmaya gerek yok. 2002'den bu yana, mesaimizin mühim bir kısmını bu ihlallerin bıraktığı tortuları temizlemeye, travmaları iyileştirmeye harcadık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak ve adına "sessiz devrim" dediğimiz reformlarla, hamdolsun, bu yolda önemli mesafeler aldık. Ancak, insan hakları cellatlarının; ülkemize, milletimize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR SURİYE KURULUYOR"

"Düzen inşa edici" bir devlet olarak Türkiye'nin varlığının, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere, Orta Doğu'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Güney Asya'ya kadar birçok bölgede yüz milyonlara güven aşıladığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin, Suriye ve Gazze'de ilk günden itibaren tavrı çok nettir. Elimizle, dilimizle, kalbimizle zulmü durdurmanın çabası içinde olduk. 8 Aralık Suriye Devrimi'nin birinci seneidevriyesiydi. Devrimin birinci yılında bir kez daha her türlü zulme, zorbalığa, vahşete, insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen; 13,5 yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak, Suriyeli kardeşlerimizi destekliyoruz. Şimdi yeni bir Suriye kuruluyor. Bu yeniden doğuşa sevinç göz yaşlarıyla tanıklık ediyor; kardeşlik ve komşuluk sınavından başarıyla çıkmanın haklı kıvancını yaşıyoruz" dedi.

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLACAK"

Filistin'de de mazlumların sabrının zaferle taçlanacağını dile getiren Erdoğan, "Oraya da özgürlük ve barış gelecek; 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti mutlaka kurulacak. On yıllardır büyük acılar çekmiş, tarifsiz işkencelerden geçmiş; yakınlarını, çocuklarını kaybetmiş, evleri yıkılmış, hayatları ve toprakları çalınmış Filistin halkı, kendi öz yurtlarında emniyet içinde yaşayacak. Bunun önünü hiçbir kirli, kanlı ve sinsi plan kesemeyecek" diye konuştu. Erdoğan, "Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik; Allah'ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız. Rabb'im bizleri, Suriyeli kardeşlerimizi, Filistin halkını ve dünyadaki tüm mazlum ve mağdurları umduklarımıza nail eylesin, diyorum" ifadelerini kullandı.