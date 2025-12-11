12. Yargı Paketi yolda

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesi görüşülürken soru ve eleştirileri yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreçlerini hızlandıracak 12. Yargı Paketi hazırladıklarını söyledi.

Bakan Tunç, "Hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz. Tebligatların hızlı yapılabilmesine yönelik önerilerimize ilişkin çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Amacımız adil yargılanmayı daha etkin hale getirmek " diye konuştu. Tunç, İBB iddianamesi ile ilgili sürekli "İçinde bir şey yok, boş " diyen CHP'lilere, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Arının" sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Tunç, "4 bin sayfalık iddianame ortada. Detaylı incelemekte fayda var. Kim suçlu, kim suçsuz buradan söylememiz mümkün değil. Buna mahkemeler karar verecek... İşi hafife almayın, 'İddianame boş' demeyin'. Size tavsiyede bulunan eski genel başkanınız var, 'Arının' diyor" dedi.