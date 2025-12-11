Beşiktaş saldırısında şehit olan polislere özel anma

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı. Törende, terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sırasında, yakınları kabirlerin başında gözyaşı döktü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra şube müdürleri, şehit yakınları ve görevli polis ekiplerinin katıldığı tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından sona erdi. Saldırıda, 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuştu.