Fidan’dan YPG’ye mesaj: Suriye’nin emrine girin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA'nın "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" konferansına katıldı. Burada konuşan Fidan, Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan 10 Mart mutabakatına da bir kez daha değindi.

"İKİ SİLAHLI UNSUR OLMAZ"

10 Mart'ta YPG ile Şam Yönetimi arasında imzalanan mutabakatı hatırlatan Fidan, "Bunun uygulanması konusunda da kabaca genel bir takvim de ortaya koydular. Ama şu ana kadar burada bir takım somut adımların atıldığını biz görmedik. En son Doha forumu vesilesiyle Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile de konuştuğumda da çok fazla olumlu gelişmenin olmadığını söyledi. Türkiye olarak bu sürecin ilerletilmesini, sulh ile meselelerin çözülmesini, yeni bir çatışmanın, yeni bir karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını her zaman söylüyoruz. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır. Böyle bir yere ekonomi de gelmez, istikrar da gelmez, güvenlik de gelmez" dedi. Bölgedeki herkesin iyiliği için birleşik bir Suriye'nin önemli olduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Ama bu demek değil ki tek bir grubun, tek bir mezhebin, tek bir ırkın baskısı diğerlerinin üzerinde olacak. Bu da zaten eski rejimin farklı bir modaliteyle güncellenmiş hali olur. Buna da karşıyız. Yani ne federalizm getiriyoruz diye ülkeyi böleceğiz, ne de bütünlük getiriyoruz diye insanları ezeceğiz" diye konuştu.