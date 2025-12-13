Aydınlıların ilk tercihi Turistik Park Kafe ve Restoran

Aydın Büyükşehir Belediyesi Turistik Park Kafe ve Restoran, hijyenik ve kaliteli hizmet anlayışıyla uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Turistik Park Kafe ve Restoran, başta emekliler olmak üzere her yaştan vatandaşın uğrak noktası oldu.

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Menüsünde pideden sulu yemeklere, kahveden tatlıya birçok ürünü bulunduran ve usta aşçılar tarafından hazırlanan lezzetleri Aydınlılar ile buluşturan Turistik Park Kafe ve Restoran, vatandaşların hem cebine hem de damaklarına hizmet ediyor. Didim'de yaşadıklarını, Efeler ilçesine her geldiklerinde Turistik Park Kafe ve Restoran'ı tercih ettiklerini belirten Mehmet Aslan, "Didim'den Efeler'e doktora geliyoruz. Her doktora geldiğimizde buraya mutlaka geliyoruz. Temiz, hizmet güzel, yemekleri güzel. Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Turistik Park Kafe ve Restoran'daki hizmetten çok memnun olduğunu dile getiren Ahmet Feyzi Özaydınlı, ise "Temizlik ve bu feraset hiçbir yerde yok. Aydın Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Misafirlerini sürekli Turistik Park Kafe ve Restoran'a getirdiğini söyleyen Necati Dolmacı, da "Ürünler Halk Ege Et'ten geliyor. Herkes gönül rahatlığı ile yiyor. Çalışanlar çok güler yüzlü, bizlerle çok güzel ilgileniyorlar. Aydınlı olarak buraya destek vermemiz ve kalkındırmamız lazım" ifadelerini kullandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında hizmet veren sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler sunmayı sürdürüyoruz. Tüm işletmelerimizde hem hijyeni hem de vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği, gönül rahatlığıyla hizmet alabileceği işletmeleri kentimize kazandırmaya devam edecek, vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi