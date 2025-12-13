“Kadınlar, müreffeh dünya inşasının ana aktörüdür”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone'de düzenlenen 'İklim Değişikliğine ve Çatışmalara Karşı Kadınlarda ve Kız Çocuklarında Dayanıklılığın İnşası' programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Yaşam hakkı başta olmak üzere gıda güvenliği, temiz suya erişim ve eğitim gibi temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı, dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir. Unutmayalım ki kadınlar, müreffeh ve adil bir dünya inşasının ana aktörleridir" dedi.