Terörsüz Türkiye’de ikinci aşama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı heyeti ile biraya araya geldi. DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Bahçeli'nin konuklarını kapıda karşılayıp uğurladığı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

"DEĞERLİ BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Buldan, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin" altını çizdi. Buldan, 2 Aralık tarihinde İmralı'da yaptıkları görüşme ve daha sonrasında yaşanmış tartışmalar ile ilgili Bahçeli'yi bilgilendirdiklerini belirterek "Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunduk. Çok önemli, kıymetli ve çok değerli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Buldan, gelinen noktada yeni bir zemin, yeni bir aşama üzerinden ilerlemek gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: "İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir 'barış yasası' olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Hem Komisyon (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) hem de siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Sayın Bahçeli sürecinin başından beri çok kıymetli katkıları oldu. Bundan sonra da olacağına inanıyoruz." Bahçeli ise görüşmeye ilişkin soruya, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" yanıtını verdi. Öte yandan, heyet, Bahçeli'den önce DEVA Partisini ziyaret etti.