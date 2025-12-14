CHP’li Başkan Dedetaş köpeğe makam aracı verdi

Yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın makam aracını bir köpeğe tahsis ettiği iddia edildi. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, görevi süresince kullandığı makam aracının böyle bir skandala mal edilmesini sert sözlerle eleştirdi. Trafikteyken eski makam aracında beyaz bir köpeğin olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, "Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama 'bunların' gerçek yüzünü herkes görmeli! Gece gündüz Üsküdar'a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde! Bu, Üsküdarlılara hakarettir!" ifadelerini kullandı. Türkmen ayrıca, kendisinin yıllarca kullandığı makam aracını köpeğe tahsis eden Sinem Dedebaş'ın kendisine lüks bir Mercedes makam aracı aldığını hatırlattı.