Filistinli gazeteci Sayed: Türkiye hep yanımızdaydı

Filistinli gazeteci, yazar ve dört çocuk annesi Youmna El Sayed, Gazze'deki soykırım sürecinde sokaklardan, hastanelerden, sığınaklardan ve yıkılmış mahallesinden haber yaptığını anlattı. Bu zor süreçte Türkiye'nin her zaman Gazze'nin yanında olduğunu belirten El Sayed, "Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, halkın, kurumların ve yetkililerin desteğini hissettim. Filistin davasına karşı büyük bir empati ve anlayış gösterdiler ve bu bana derinden dokundu" dedi. El Sayed, Emine Erdoğan'ın yaptığı her konuşmanın kendisine "Gazze ve Filistin özgür olana kadar mücadele etmeye devam etme umudu ve ilhamı" verdiğini söyledi.