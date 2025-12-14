Saygılı: AK Parti eserlerini görmezden gelemezsiniz

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yerel siyasette CHP İzmir İl Teşkilatı'nın eksikliklerini ve verdikleri demeçleri eleştirdi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün AK Parti'nin kente hizmet etmediğine yönelik iddialarını eleştiren Saygılı, "Biz AK Parti olarak İzmir'e her zaman hak ettiği değeri verdik, bugün de yarın da vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"KOKU VE ÇÖPE MAHKUM ETTİNİZ"

Saygılı, "CHP'li yerel yönetim ise bu güzel şehri kokuya, çukura, trafiğe ve çöpe mahkûm etmekten öteye geçemedi. Kendisi Selçuk programında İlçe Başkanlığını ziyaret edip hızla ilçeden ayrıldı. Biz ise ilçedeki milyarlarca liralık yatımlarımızı gün boyu gezdik. Peki, CHP'li belediye Selçuk'ta ne yapıyor? Arıtması olmadığı için atık suların Menderes Nehri üzerinden Pamucak sahiline akmasına sebep oluyor. Kanalizasyonu olmayan mahallelerimiz var" dedi. AK Parti hükümetinin İzmir'de eğitimden sağlığa, TOKİ'den çevreyoluna kadar her alanda eser ve hizmet üretmeyi sürdürdüğünü dile getiren Başkan Saygılı, "Buna rağmen CHP İzmir İl Başkanı çıkıp 'AK Parti teşkilatları sahaya çıkamıyor' diyebiliyor" ifadelerini kullandı. Çağatay Güç'ün CHP ilçe başkanlıkları ziyaretlerine giderken, yol üzerindeki AK Parti eserlerini görmemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Saygılı, "Geçtiğimiz günlerde Selçuk'taydı; ancak ziyaretini sadece ilçe başkanlığıyla sınırlayıp ilçeden ayrılmış. Neden? Çünkü Selçuk'ta CHP belediyesinin ortaya koyduğu, gösterebileceği tek bir hizmet yok. Tevafuk bu ya, biz de iki gün sonra Selçuk'taydık. Programımıza ilçemizin gerçek temsilcileri olan muhtarlarımızla buluşarak başladık. Ardından Selçuk Devlet Hastanesi inşaatını, ocak ayında anahtar teslimi yapılacak TOKİ konutlarını ve Efes'i denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesi'ni yerinde inceledik" diye konuştu.

"SEBEBİ BELLİ"

40 bin nüfuslu Selçuk'ta milyarlarca liralık yatırıma devam ettiklerini kaydeden Saygılı, "Biz gönül rahatlığıyla sahada geziyor, vatandaşımıza müjdelerimizi veriyoruz. Sayın Güç'ün yalnızca ilçe başkanlığını ziyaret edip hızla Selçuk'tan ayrılmasını elbette anlıyoruz. Çünkü kendi belediyelerinin ilçeyi güç durumda bırakan icraatlarını vatandaşın karşısında savunmaları mümkün değil" açıklamasını yaptı.