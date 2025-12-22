28 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişiye tutuklama

FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlen operasyonlarda yakalanan 76 şüpheliden 50'si tutuklandı. 2025 yılı içinde yapılan FETÖ operasyonlarında ise toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.

'TUZAKLAR BİR BİR BOZULUYOR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları'nca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yerlikaya, 2025 yılı içinde yapılan FETÖ operasyonlarında ise toplam 1601 şüpheli tutuklandığını, 1524 şüpheliye ise adli kontrol uygulandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."