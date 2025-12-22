Bakanlıktan Mansur Yavaş’a 2. soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarının uygulanmadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdi.

Soruşturma kapsamında, Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı iddiası araştırılacak. Bakanlık, CHP'li Yavaş hakkında daha önce de konser soruşturması için izin vermişti. Bu karar ile Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen dosya sayısı ikiye yükselmiş oldu.