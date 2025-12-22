'Sıfır Atık Okulu' geleceği eğitiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 8 Aralık 2022'de açılışını yaptığı "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi", Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyor.
Altındağ'daBaşkent Millet Bahçesi'nde kurulan merkezde çocuklar, çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendiriliyor. İçeriklerin öğrencilerin yaş gruplarına göre planlandığı merkezde atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi uygulamalı anlatılıyor. Oyunlar, sergi alanı gezileri ve kompost çalışmalarıyla çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.
GERİ DÖNÜŞÜM KONUSU
Üç yılı geride bırakan merkezin çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin sorumlusu Sevgi Ceren Kahraman, bugüne kadar başta Ankara ve aynı zamanda farklı illerden yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.
Kahraman, "Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, ana sınıfından üniversiteye kadar yaklaşık 30 bin öğrenci geldi. Bazen yurt dışından gelen öğrencilerimiz de oluyor. Merkezde Türkçe ve gerektiğinde İngilizce eğitimler veriyoruz" dedi. Etkinlikler ve eğitimlerin yaş gruplarına uygun şekilde planlandığını belirten Kahraman, çocuklara öncelikli olarak temizlik ve kişisel temizliğin önemi konusunda bilgi verildiğini, ardından "Sıfır atık, geri dönüşüm nedir?", "Atıklarımızı neden ayrı ayrı toplamalıyız?" gibi konularda detaylı anlatımların yapıldığını ifade etti.
'OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ'
Sevgi Ceren Kahraman, "Sizler, artık birer 'Çevre müfettişisiniz, bilinçlisiniz ve çevre size emanet' dediğimizde çocuklardan çok olumlu, büyük tepkiler alıyoruz. Geçen yıl, iki sene önce merkezde eğitim alan çocuklar, buradaki eğitimlere tekrar çok mutlu bir şekilde geliyor. Bu süreçte sıfır atık, çevreyi koruma konusunda neler yaptılarsa bizimle paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Sergi alanında sıfır atık prensibiyle hazırlanmış 500'e yakın ürünün bulunduğunu dile getiren Kahraman, çocukların bu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.