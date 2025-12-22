‘Sistemdeki öğretmenlerimiz norm ihtiyacını karşılıyor’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genel Kurul'da milletvekillerinin öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin, "Herhangi bir branştan atama yaparken okutulan derslerin Türkiye genelinde sayısını topluyoruz. Kaç öğretmenimiz var, maaş karşılığı ne kadar derse girmesi gerekir bölüyoruz, norm ihtiyacını buluyoruz. Talep oldukça norm ihtiyacı olacak ve atama yapacağız. (Kürtçe öğretmen atamasına dair) Şu anda sistemde olan öğretmenlerimiz norm ihtiyacını karşılar durumda olduğu için, norm ihtiyacı gözükmüyor" dedi.