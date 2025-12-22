Tayland-Kamboçya sınırında kriz: Yüzbinlerce insan göç etti

Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani kriz derinleşirken can kaybı 40'ı aştı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Tayland tarafında da 400 bin kişinin yerinden edilmesiyle birlikte, çatışmalardan etkilenen sivillerin toplam sayısı 900 bini aştı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, tahliye edilenlerin sayısını 518 bin 611 olarak güncelleyerek insani durumun ciddiyetine dikkat çekti.